Trump anuncia tarifas de 25% contra países que comprem petróleo venezuelano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que irá impor tarifas aduaneiras de 25% sobre todas as importações de qualquer país que compre petróleo ou gás da Venezuela, devido à sua atitude "hostil".

"A Venezuela tem sido muito hostil para com os Estados Unidos e as liberdades que defendemos. Por isso, qualquer país que compre petróleo e/ou gás da Venezuela será obrigado a pagar uma tarifa de 25% aos Estados Unidos sobre qualquer comércio que faça com o nosso país", anunciou Trump na rede social Truth Social.

Estas taxas deverão entrar em vigor a 2 de abril, denominado por Trump como "o dia da libertação", no qual deverão ser impostas várias "tarifas recíprocas" aos parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Esta "tarifa secundária" surge na sequência das acusações de Trump contra a Venezuela por enviar "propositadamente e de forma enganosa" criminosos para os Estados Unidos, incluindo indivíduos violentos e membros de gangues como o Tren de Aragua.

"Entre os bandos que enviaram para os Estados Unidos está o Tren de Aragua, que foi designado como uma organização terrorista estrangeira. Estamos no processo de os devolver à Venezuela. É uma tarefa enorme!", adiantou o Presidente norte-americano.

Donald Trump já havia rescindido a licença que permitia ao gigante petrolífero norte-americano Chevron de desenvolver atividade na Venezuela.

O conselheiro para a Segurança Nacional de Donald Trump, Mike Waltz, afirmou recentemente que este gangue atua "em nome do regime [do Presidente venezuelano Nicolas] Maduro".

A Venezuela foi um dos principais fornecedores estrangeiros de petróleo aos Estados Unidos no ano passado, de acordo com os dados comerciais do Departamento do Comércio norte-americano.

No total, os Estados Unidos compraram 5,6 mil milhões de dólares (5,1 mil milhões de euros) de petróleo e gás à Venezuela em 2024.