Avião dá meia volta duas horas depois de descolar. Piloto esqueceu-se do passaporte

Um avião Boeing 787 da United Airlines, que voava de Los Angeles em direção a Xangai, foi obrigado a regressar ao ponto de partido, porque o piloto esqueceu-se do passaporte, indica a companhia aérea.

“O piloto não tinha o passaporte consigo. Nós arranjámos uma nova tripulação para cuidar dos passageiros até ao seu destino. Os clientes foram compensados com vouchers de comida e uma indemnização”, refere a United Airlines, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O voo UA 198 partiu no sábado, às 14h00. Duas horas depois deu meia volta, pousando em São Francisco. pelas 17h00 horas locais. Com a nova tripulação, a viagem descolou pelas 21h00, aterrando com seis horas de atraso na cidade chinesa, segundo o site FlightAware.com. No voo, foram transportados 257 passageiros e 13 membros da tripulação.

Segundo a revista “People”, durante o voo, a seguinte mensagem foi transmitida aos passageiros: “O voo foi desviado para São Francisco devido a um problema inesperado associado a um dos membros da tripulação. Assim que aterrarmos, iremos retomar a nossa rota para Xangai assim que possível. Nós pedimos as mais sinceras desculpas pela interrupção e agradecemos a vossa paciência”.

À “CNN”, uma passageira chinesa disse ter ouvido uma “voz muito frustrada” do piloto no intercomunicador quando disse ter se “esquecido do passaporte”.

À chegada a São Francisco, Yang Shuhan disse ter recebido “um vale de 30 dólares” para refeição e apresentou um pedido de indemnização.

Na rede social X, outro passageiro queixou-se do ocorrido dizendo que era “completamente inaceitável” a espera de seis horas por causa do esquecimento do piloto.

Na RedNote, uma rede social chinesa semelhante à detida por Elon Musk, outros comentários de desaprovação foram feitos. “Como é que alguém pode fazer uma asneira tão grande no trabalho?”, lê-se numa dessas publicações.

O atraso do voo para Xangai afetou também os passageiros da viagem de regresso, que viram o seu voo atrasado por causa da chegada tardia do avião ao aeroporto.