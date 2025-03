"Enganador, desacreditado". Casa Branca nega ter divulgado planos para atacar rebeldes Houthi

A administração norte-americana nega ter enviado mensagens de texto com planos de ataque aos rebeldes Houthi do Iémen.

O esclarecimento foi feito nas últimas horas pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, reagindo às notícias segundo as quais um grupo de funcionários da Casa Branca partilhou, acidentalmente, planos militares confidenciais com Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista The Atlantic.

De acordo com a agência AFP, o incidente ocorreu durante uma conversa na aplicação de mensagens Signal, onde foi revelada informação classificada sobre os planos dos Estados Unidos para atacar as milícias Houthi.

Referindo-se a Goldberg, o secretário norte-americano de Defesa, Pete Hegseth, classifica o jornalista como "enganador e desacreditado", alguém que "tem dedicado a sua carreira a vender embustes vezes sem conta, incluindo os embustes da Rússia ou os embustes das pessoas de bem de ambos os lados".

"Ninguém estava a enviar mensagens de texto com planos de guerra e é tudo o que tenho a dizer sobre isso", assegurou Hegseth, rematando uma breve declaração feita aos jornalistas.