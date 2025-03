Bloqueadas estradas em Budapeste em protesto contra lei que restringe direitos LGBTQ+

Milhares de manifestantes bloquearam esta terça-feira grandes vias e três pontes no centro da capital da Hungria, em oposição à lei que proíbe a Marcha do Orgulho de Budapeste e restringe o direito dos húngaros de se reunirem.

A manifestação foi a segunda numa semana desde que o partido Fidesz, no poder na Hungria, utilizou a sua maioria parlamentar de dois terços na semana passada para acelerar a aprovação da lei, vista pelos críticos como a mais recente repressão governamental aos direitos da comunidade LGBTQ+ do país.

Gritando "democracia" e "reunião é um direito fundamental", milhares de manifestantes invadiram uma das ruas mais movimentadas da cidade, acendendo bombas de fumo coloridas e bloqueando o trânsito.

Nas horas seguintes, bloquearam três pontes da cidade que atravessam o Danúbio, enfrentando linhas de polícias que bloqueavam o seu caminho, noticiou a agência Associated Press (AP).

Uma das manifestantes, Paula Antalfy, de 26 anos, disse acreditar que as recentes medidas do governo para proibir certos eventos públicos foram "mais um passo no sentido do desmantelamento da democracia".

A nova lei da Hungria, que recorda restrições semelhantes contra as minorias sexuais na Rússia, altera as regras sobre a reunião para tornar uma ofensa a realização ou a comparência em eventos que violem a controversa legislação de proteção da criança da Hungria, que proíbe a "representação ou promoção" da homossexualidade a menores de 18 anos.

As autoridades podem agora utilizar ferramentas de reconhecimento facial para identificar indivíduos que participam em eventos proibidos --- como a popular Marcha do Orgulho de Budapeste, que atrai dezenas de milhares de pessoas todos os anos --- e podem emitir multas a infratores até 200 mil forints húngaros (cerca de 540 euros).

O primeiro-ministro populista de direita da Hungria, Viktor Orbán, tem visado nos últimos anos a comunidade LGBTQ+ do país, proibindo a adoção por pessoas do mesmo sexo e --- numa lei de proteção infantil de 2021 --- banindo qualquer conteúdo LGBTQ+, incluindo na televisão, filmes, anúncios e literatura, que esteja disponível para menores.

O partido de Orbán planeia adotar uma emenda constitucional em abril que garantirá a proibição de eventos públicos LGBTQ+.

O seu governo defende que as suas políticas são concebidas para proteger as crianças da "propaganda sexual", mas os críticos veem-nas como parte de um esforço mais vasto para transformar as minorias sexuais em bodes expiatórios e mobilizar a sua base conservadora.

Na semana passada, um porta-voz da comissão de direitos humanos das Nações Unidas disse que a recente lei "resulta em restrições arbitrárias e discriminatórias aos direitos dos indivíduos LGBTIQ+ à liberdade de expressão, à reunião pacífica e à privacidade".

Os organizadores da Marcha do Orgulho de Budapeste, bem como o presidente da Câmara de Budapeste, prometeram dar continuidade aos eventos da cidade, que celebrarão o 30.º aniversário este verão.

Em resposta à recente lei, os organizadores da Marcha do Orgulho escreveram: "Isto não é proteção infantil, isto é fascismo".

O organizador do protesto de hoje, o deputado independente Ákos Hadházy, pediu aos húngaros que continuem a sair à rua até que o governo revogue a lei.