Do Eliseu para o Donbass: Macron dá mais dois mil milhões de euros para travar ofensiva russa

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, esta quarta-feira, um reforço de dois mil milhões de euros em apoio militar à Ucrânia.

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Paris, na véspera da cimeira “Coligação de Vontades”, iniciativa que visa mobilizar mais apoio à defesa ucraniana.

“Continuaremos a estar ao lado da Ucrânia. É do interesse do continente europeu e da nossa segurança. Há três anos que a Ucrânia enfrenta um combate que ultrapassa as suas fronteiras”, afirmou Macron.

O novo pacote financeiro representa a primeira tranche de um esforço financeiro que a França quer ver replicado pelos restantes aliados.