“Estive mais de 20 horas vendado”: cineasta palestiniano denuncia agressões e maus-tratos sob custódia militar israelita

Hamdan Ballal, co-realizador do documentário No Other Land, que venceu o Óscar de Melhor Documentário, foi libertado esta terça-feira, um dia depois de ter sido detido por soldados israelitas na aldeia de Susiya, na Cisjordânia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O cineasta filmava um ataque de colonos israelitas quando foi agredido e acusado de atirar pedras. O ataque ocorreu durante uma reunião de Iftar, a refeição que quebra o jejum do Ramadão, organizada por residentes da aldeia.