Já encontrou IA nas pesquisas do Google? Função Vista já faz resumos de tópicos

A nova funcionalidade Vista Geral de IA (inteligência artificial) na Pesquisa Google passa a partir de hoje a disponibilizar resumos e informações chave dos tópicos pretendidos, incluindo em língua portuguesa, anunciou a tecnológica.

"Às vezes quer uma resposta rápida, mas não tem tempo para juntar todas as informações que precisa, a pesquisa fará o trabalho para si com o AI Overviews [Vista Geral IA]", refere a empresa, numa publicação sobre o tema.

A Google refere que os utilizadores já usaram o Vista Geral de IA milhões de vezes através da experiência no Search Labs, confirmando que "gostam de poder obter uma visão geral rápida de um tópico e 'links' para aprender mais".

Com o AI Overviews, as pessoas usam mais a pesquisa "e ficam mais satisfeitas com os seus resultados", adianta a tecnológica.

Esta funcionalidade é lançada nos Estados Unidos, mas vai chegar a um leque mais alargado de países em breve, onde se inclui Portugal.

"Isso significa que esta semana, centenas de milhões de utilizadores terão acesso ao AI Overviews e esperamos levá-lo a mais de um bilião de pessoas até o final do ano", adianta.

Com esta função, as pessoas visitam "uma maior diversidade de 'sites' para obter ajuda com perguntas mais complexas" e "os 'links' incluídos no AI Overviews recebem mais cliques do que se a página tivesse aparecido como uma listagem da 'web' tradicional para essa consulta".

À medida "que expandimos essa experiência, continuaremos a concentrar-nos em enviar tráfego valioso para editores e criadores, como sempre, os anúncios continuarão a aparecer em 'slots' dedicados em toda a página, com rotulagem clara para distinguir entre resultados orgânicos e patrocinados".

"Com os recursos de raciocínio multietapas do nosso modelo Gemini personalizado, o AI Overviews ajudará com perguntas cada vez mais complexas", tudo de uma vez.

Por exemplo, se está à procura de um novo estúdio de ioga ou pilates e pretende um que seja popular entre os moradores locais, convenientemente localizado no seu trajeto e que também ofereça desconto para novos membros, a funcionalidade pode responder-lhe sobre a lista dos melhores na zona indicada, detalhes das ofertas e tempo de caminho.