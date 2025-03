JD Vance reduz planos de visita polémica à Gronelândia

O vice-presidente dos Estados Unidos da América (EUA) e a sua mulher Usha Vance reduziram os planos da visita diplomática norte-americana à Gronelândia planeada para sexta-feira.

Inicialmente, estava planeado uma visita da segunda dama dos EUA à comunidade da região e a presença numa corria de cães de trenó. Entretanto, foi anunciado que JD Vance vai juntar-se à mulher, mas a visita será restrita à base militar norte-americana de Pituffik.

Trata-se de uma instalação do departamento do Exército dos Estados Unidos dedicado ao espaço, onde serão informados sobre questões relacionadas com segurança da região do Ártico.

O casal Vance planeou esta visita, em mais uma iniciativa diplomática com o objetivo de promover a intenção de Donald Trump em controlar a Gronelândia e retirar a administração da região à Dinamarca. O país nórdico rejeitou totalmente esta hipótese.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca manifestou satisfação com a mudança de planos do vice-presidente dos EUA. Previamente, o governo dinamarquês tinha criticado a visita do casal Vance, classificando-a de "pressão inaceitável".



A Gronelândia realizou eleições a 11 de março e aguarda a formação de um governo de coligação.

A Gronelândia, com uma população de 57 mil habitantes, é uma antiga colónia dinamarquesa e ganhou alguma autonomia em 1979, ano em que se formou o primeiro parlamento. Copenhaga ainda controla relações exteriores, defesa e política monetária e fornece cerca de mil milhões de euros para a economia.

Em 2009, através de referendo, os habitantes da Gronelândia decidiram pelo direito de declarar independência total, mas até agora tal não aconteceu, dadas as preocupações da população sobre uma quebra do padrão de vida, sem o apoio económico da Dinamarca.