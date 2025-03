Sismo de magnitude 6,8 junto à Ilha do Sul na Nova Zelândia

Um forte sismo com magnitude de 6,7 na escala Richter ocorreu no oceano perto da Ilha do Sul, na Nova Zelândia, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terramoto, pouco profundo, ocorreu na última madrugads a cerca de 160 quilómetros da primeira aldeia habitada da Ilha do Sul.

Inicialmente, estimava-se que tivesse tido uma magnitude de 7,0.

As autoridades da Nova Zelândia já emitiram um alerta para correntes "fortes e incomuns" e ondas "imprevisíveis" no sul do país, após o terremoto de magnitude 6,7 no mar, junto à costa nessa região.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências (National Emergency Management Agency) declarou em comunicado que espera que a zona costeira entre Milford Sound e Puysegur Point, uma área escassamente povoada no Parque Nacional de Fiordland, no oeste da Ilha do Sul, registe "correntes fortes e invulgares e ondulação imprevisível".

"As correntes fortes e as ondulações podem causar ferimentos e afogamentos. Há perigo para nadadores, surfistas, pescadores e qualquer pessoa que esteja na água ou perto da costa", avisa o comunicado, instando as pessoas a manterem-se afastadas dos portos e das zonas costeiras.

"As pessoas a bordo de barcos, os residentes e as marinas devem deixar os seus barcos e ir para terra. Não regressem aos barcos a não ser que as autoridades lhes deem instruções nesse sentido", acrescenta o comunicado.

Até à data, não foi declarado qualquer alerta de tsunami.

“Com base em todos os dados disponíveis (...) não existe qualquer ameaça de tsunami decorrente deste terramoto”, declarou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

A Nova Zelândia, localizada numa linha de falha tectónica, sofre milhares de terramotos fracos todos os anos.

Em 2011, porém, um terramoto de magnitude 6,3 matou 185 pessoas em Christchurch, na Ilha do Sul.