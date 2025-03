Trump, Iémen e Signal. Novas mensagens mostram ataque em direto — e contradizem a Casa Branca

O editor da revista “The Atlantic”, Jeffrey Goldberg, tornou públicas, esta quarta-feira, novas mensagens que recebeu num grupo – onde foi adicionado por engano – da aplicação Signal, no qual foi discutido, planeado e executado um ataque aéreo dos Estados Unidos da América contra os Houthis no Iémen.

A divulgação destas mensagens acontece depois de a Casa Branca ter negado a veracidade do incidente.

Numa publicação na rede social X, o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz afirmou: “Sem localizações. Sem fontes nem métodos. Sem planos de guerra.”