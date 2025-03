Trump impõe tarifa de 25% sobre carros importados

Especialistas ouvidos pelo “ New York Times ” alertam para potenciais efeitos negativos, como o aumento do custo dos veículos — que poderá ultrapassar os 10 mil dólares —, a quebra do investimento e perturbações nas cadeias de fornecimento.

A medida entrará em vigor no dia 2 de abril e deverá ter efeitos significativos no mercado automóvel e na economia global.

Os mercados financeiros reagiram negativamente ao anúncio. O índice S&P 500 caiu mais de 1% durante a tarde e as ações de fabricantes automóveis recuaram em média 2%.

Trump afirmou no passado que as tarifas sobre importações de automóveis seriam uma política marcante da sua presidência, apostando que os fabricantes estrangeiros deslocalizem produção para os Estados Unidos, para manter acesso competitivo ao mercado.

Mas a cadeia logística automóvel é global e os fabricantes de automóveis norte-americanos e estrangeiros com fábricas no país ainda dependem de peças feitas no Canadá, México e outras nações, pelo que os preços dos automóveis podem aumentar e as vendas podem diminuir, até novas fábricas estarem operacionais.

UE vai proteger os seus interesses das tarifas dos EUA sobre importações automóveis

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou esta quarta-feira a tarifa de 25% aplicada pelos Estados Unidos sobre todos os automóveis importados, garantindo que a União Europeia (UE) vai proteger os seus interesses.

"Lamento profundamente a decisão dos EUA de impor tarifas sobre as exportações automóveis europeias", destacou Von der Leyen, num comunicado.

A responsável da Comissão Europeia garantiu que irá avaliar este anúncio de Trump, bem como "outras medidas que os EUA estão a prever para os próximos dias".

"A UE continuará a procurar soluções negociadas, salvaguardando ao mesmo tempo os seus interesses económicos", frisou.

"Como uma grande potência comercial e uma comunidade forte de 27 Estados-membros, protegeremos conjuntamente os nossos trabalhadores, empresas e consumidores em toda a União Europeia", acrescentou.

Von der Leyen frisou que a indústria automóvel "é um impulsionador da inovação, competitividade e empregos de alta qualidade, através de cadeias de abastecimento profundamente integradas em ambos os lados do Atlântico".

Para a política alemã, as "tarifas são impostos -- maus para as empresas, piores para os consumidores, tanto nos EUA como na União Europeia".

[Notícia atualizada às 23h00]