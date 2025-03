Trump impõe tarifa de 25% sobre carros importados

Especialistas ouvidos pelo “ New York Times ” alertam para potenciais efeitos negativos, como o aumento do custo dos veículos — que poderá ultrapassar os 10 mil dólares —, a quebra do investimento e perturbações nas cadeias de fornecimento.

A medida entrará em vigor no dia 2 de abril e deverá ter efeitos significativos no mercado automóvel e na economia global.

Os mercados financeiros reagiram negativamente ao anúncio. O índice S&P 500 caiu mais de 1% durante a tarde e as ações de fabricantes automóveis recuaram em média 2%.

Trump afirmou no passado que as tarifas sobre importações de automóveis seriam uma política marcante da sua presidência, apostando que os fabricantes estrangeiros deslocalizem produção para os Estados Unidos, para manter acesso competitivo ao mercado.

Mas a cadeia logística automóvel é global e os fabricantes de automóveis norte-americanos e estrangeiros com fábricas no país ainda dependem de peças feitas no Canadá, México e outras nações, pelo que os preços dos automóveis podem aumentar e as vendas podem diminuir, até novas fábricas estarem operacionais.