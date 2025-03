“Acabou”: Mark Carney declara fim da era de integração económica entre Canadá e EUA

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, afirmou , esta quinta-feira, que a relação tradicional entre os Estados Unidos da América e o Canadá, “assente numa crescente integração das nossas economias e numa estreita cooperação em matéria de segurança e defesa, acabou.”

Apesar das restrições comerciais, Carney acredita que o Canadá pode manter uma indústria automóvel viável, desde que haja um esforço coordenado entre governo e empresas para adaptar e modernizar o sector.

“O Canadá precisa de construir uma economia que os canadianos possam controlar”, defendeu o primeiro-ministro.

As novas tarifas entrarão em vigor a 2 de abril, com impostos sobre empresas importadoras de veículos a serem aplicados no dia seguinte.

Carney garantiu que a resposta às novas medidas será firme e com “impacto máximo”.