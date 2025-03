EUA querem controlar energia e minerais da Ucrânia sem dar garantias de segurança

Os Estados Unidos da América continuam a acrescentar novas exigências ao acordo de minerais com a Ucrânia. De acordo com o "Financial Times", a administração de Donald Trump quer controlar os minerais e ativos energéticos da Ucrânia, sem oferecer garantias de segurança.

Numa nova versão do acordo, enviado a Kiev no domingo, os EUA pedem o controlo de todos os recursos minerais, incluindo petróleo e gás, e de grandes ativos energéticos em todo o território ucraniano.

A Casa Branca quer ainda que a Ucrânia e os EUA criem um órgão de supervisão para controlar um fundo conjunto de investimento para dividir as receitas dos projetos de minerais, gás e petróleo da Ucrânia. Mas, em cinco membros da administração, os EUA querem ter três, o que dá um controlo efetivo do fundo.

Além de os projetos envolvidos nesse fundo incluírem os projetos do governo ucraniano e de empresas ucranianas, a nova proposta também abrange as infraestruturas ligadas à exploração de recursos naturais - estradas, ferrovia, gasodutos, portos e instalações de processamento.