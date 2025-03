Florida debate lei de trabalho infantil para ajudar substituir imigrantes ilegais

O estado norte-americano da Florida avançou com uma proposta de lei que altera a legislação que regula o trabalho infantil. Um dos objetivos da medida é facilitar a substituição de trabalhadores imigrantes sem documentos que foram deportados.

As alterações propostas vão permitir que crianças a partir dos 14 anos possam trabalhar durante a noite, das 23h00 às 6h30, não só durante os fins de semana, mas também durante a semana enquanto ainda estudam.

Segundo o documento, menores de 16 anos poderão trabalhar dentro do referido horário em dias de escola, bem como por mais de oito horas seguidas, ficando o período escolar sem efeito no dia e passando para o seguinte.

Poderá haver também a possibilidade de o menor de 16 anos trabalhar por mais de 30 horas numa semana. Ao projeto de lei, foi acrescentado que menores de 15 anos poderão trabalhar em intervalos de, no máximo, quatro horas, com 30 minutos de intervalo para refeição. Um tempo inferior a este não será considerado uma interrupção no serviço.

O projeto de lei foi aprovado no Senado do Comércio e Turismo da Florida com 5 votos a favor e 4 contra. Tem ainda de passar por mais duas comissões antes de ser votado no Senado da Florida e, se aprovado, entra em vigor.

Economistas já alertaram que esta medida pode fazer “sair o tiro pela culatra”, podendo levar ao aumento da inflação e até à falta de emprego.

A discussão da legislação do trabalho infantil não é uma novidade para a Florida. Porém, estas novas medidas propostas vão mais longe do que as anteriores, que ainda mantinham um equilíbrio de horário laboral para os jovens que ainda estudam.

Florida é um conhecido “red state”, isto é, um estado que no seu todo tem a tradição de eleger representantes do Partido Republicano, do Presidente Donald Trump.

Não é a primeira vez que a Florida se manifesta contra as empresas que contratam imigrantes ilegais, seguindo uma linha de apoio às medidas impulsionadas por Donald Trump desde a sua primeira candidatura à Casa Branca.