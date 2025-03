Rússia diz ter resgatado 38 cidadãos do submarino turístico que naufragou no Mar Vermelho

Segundo a agência Ria Novosti, o cônsul russo falou em Hurghada, onde aconteceu o acidente, adiantando que os restantes resgatados regressaram aos seus hotéis.

Duas autoridades egípcias citadas pela agência norte-americana Associated Press confirmaram a morte de seis pessoas no naufrágio, tendo a agência de notícias russa Tass garantido que cinco dos mortos eram russos, incluindo duas crianças.

As autoridades falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a informar os meios de comunicação social.

A nacionalidade da sexta vítima mortal não foi é ainda conhecida.

Além dos seis mortos, foram ainda registados nove feridos, de acordo com as mesmas fontes.

Segundo os responsáveis da província, as equipas de emergência conseguiram resgatar 29 pessoas.

O submarino, que navegava perto de uma das praias do passeio turístico, transportava 45 turistas de várias nacionalidades, não sendo ainda conhecida a causa do naufrágio.

Em novembro, um iate turístico afundou-se no Mar Vermelho após alertas de águas agitadas, tendo morrido quatro pessoas, enquanto 33 foram resgatadas.

O turismo é um setor importante da economia do Egito, mas muitas empresas de turismo interromperam ou limitaram as viagens no Mar Vermelho devido aos perigos dos conflitos na região.