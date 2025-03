Seis mortos em naufrágio de submarino turístico no Mar Vermelho

Seis pessoas morreram e 39 foram resgatadas depois de um submarino turístico ter afundado no Mar Vermelho, na costa do Egito, ao largo do resort de Hurghada.

As vítimas mortais são cidadãos russos, de acordo com informações da embaixada da Rússia no Cairo. Duas das vítimas mortais são crianças.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, na sequência do incidente que ocorreu perto da cidade de Hurghada, esta quinta-feira. Quatro dos feridos estão em estado crítico e foram levados para hospitais locais, para receberem assistência médica.

Mais 29 pessoas foram socorridas, sem ferimentos. Ao todo, estima-se que o submarino levasse cerca de 40 passageiros, para lá da tripulação.

O barco, denominado "Sindbad", afundou perto do porto. O submarino turístico já tem alguns anos de uso.

A empresa detém 14 embarcações deste género. Oferece viagens até 25 metros de profundidade para explorar uma área de corais com cerca de 500 metros de extensão.

Cada viagem pode receber até 44 passageiros e é liderada por dois pilotos.

Segundo acidente em seis meses

O acidente não é novidade nesta zona do Mar Vermelho. Há seis meses um barco chamado "Sea Story" também naufragou perto de um resort egípcio. Levava a bordo 40 pessoas e 11 não foram encontradas e presume-se que morreram.

Na altura, a explicação oficial apontava para as condições marítimas desfavoráveis, mas os sobreviventes denunciaram que havia falhas nos protocolos de segurança.

À BBC, investigadores do Reino Unido estimam que tenham havido pelo menos 16 acidentes com embarcações no Mar Vermelho, nos últimos cinco anos.

No que toca ao naufrágio desta quinta-feira, não há sinais de agitação marítima no Mar Vermelho. As autoridades estão a investigar as causas do incidente.

[Atualizado às 14h45]