Sonda espacial da missão Gaia desativada após observar dois mil milhões de estrelas

A Agência Espacial Europeia desativou esta quinta-feira a sonda da missão Gaia, que observou dois mil milhões de estrelas desde do seu lançamento em 2013, anunciou hoje o Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (Lip).

O telescópio espacial da sonda "registou mais de três biliões de medições, revelando detalhes sobre a estrutura, a composição e a evolução da Via Láctea, incluindo colisões com outras galáxias, enxames estelares desconhecidos, buracos negros, exoplanetas e milhões de galáxias distantes", refere em comunicado o Lip, parceiro português do projeto Gaia. O telescópio, que estava a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, captou imagens para cartografar a Via Láctea em três dimensões.

O Lip indicou que a sonda, que tinha como objetivo conseguir desenhar um mapa de mil milhões de estrelas, foi desativada porque as reservas de combustível estavam a esgotar-se.

O laboratório adiantou que, apesar de a sonda ter sido desativada, a missão Gaia ainda não terminou, considerando que a "grande entrega de dados está prevista para 2026 e o catálogo final após 2030".

Segundo o Lip os dados recolhidos pela sonda vão impulsionar descobertas durante décadas, tendo sido desenvolvida uma ferramenta essencial para a exploração visual e interativa dos dados da Via Láctea, que é "utilizada por cientistas de todo o mundo", denominada de Gaia Archive Visualisation Service (GAVS).

De acordo com o Lip, Portugal teve um papel pioneiro na missão Gaia, sendo a primeira missão científica espacial com envolvimento nacional desde da fase de definição, em 2006.

O professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa André Moitinho coordenou a equipa portuguesa do Lip, que contribuiu no controlo da qualidade dos dados, na calibração astrométrica (ajuste das posições e orientações dos objetos celestes observados), na reconstrução de imagens e na otimização de parâmetros de observação.

O laboratório revelou ainda que na sonda espacial estão gravados cerca de 1.500 nomes dos membros da equipa, incluindo os portugueses como homenagem simbólica à missão Gaia.

O engenho da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) está em viagem desde 19 de dezembro de 2013, quando foi lançado num foguetão russo Soyuz do Centro Espacial Europeu de Kuru, na Guiana Francesa.

Em 2014 o engenho fez uma "manobra crítica" para colocar-se num dos pontos de Lagrange, os lugares do sistema solar onde um objeto pode manter-se em órbita estacionária em relação à Terra e ao Sol.