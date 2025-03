Zelensky acusa enviado dos EUA de "citar frequentemente a narrativa do Kremlin"

O Presidente da Ucrânia acusa o enviado os Estados Unidos da América (EUA) para o Médio Oriente de "citar frequentemente a narrativa do Kremlin", o que faz com que a paz esteja mais longe.

Numa entrevista conjunta a vários jornalistas de diferentes países europeus, Volodymyr Zelensky diz que a ação de Steve Witkoff "enfraquece a pressão dos EUA sobre a Rússia".

"Pouco mais podemos fazer do que tentar restabelecer o fluxo de informação. Falei com o Presidente Trump mais do que uma vez e estamos a tentar partilhar informação real e verdadeira, uma vez que as declarações de Witkoff perturbam-nos imenso", admite, igualmente.

O líder ucraninano realça que a guerra é contra a Rússia - "um país 40 vezes maior" que a Ucrânia - e defende que os EUA têm de estar do lado certo.

"E mesmo que os EUA tenham escolhido estar no meio, precisam de ficar no meio e não se aproximar do Kremlin", aponta, ainda.

Em entrevista à Fox News no domingo, o enviado do Presidente Donald Trump para assuntos internacionais, Steve Witkoff, afirmou que não via o Presidente russo, Vladimir Putin, "a querer tomar conta de toda a Europa".

Zelensky está muito grato que "a maior parte dos americanos sempre nos apoiou", desde o início do conflito e sublinha que é a "independência e existência" ucraniana que estão em causa.

"Não podemos encontrar outras verdades para além de demonstrar, no campo de batalha, que não estamos cercados, como disse Witkoff, que estávamos cercados em Kursk, na Rússia, o que não é verdade. Isto foi feito para nos enfraquecer", reitera.