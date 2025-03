Zelensky diz que a Rússia "não quer qualquer tipo de paz"

Zelensky manifestou o seu ceticismo relativamente à disponibilidade de Moscovo para um processo de paz após uma cimeira em Paris que reuniu cerca de 30 países aliados de Kiev e que durou mais de três horas no Palácio do Eliseu, em Paris.

A cimeira teve como objetivo finalizar as garantias de segurança para Kiev, incluindo uma possível mobilização militar europeia no âmbito de um futuro acordo de paz com a Rússia, o que continua a ser altamente hipotético.

"A Ucrânia teve a coragem de aceitar um cessar-fogo incondicional. Não houve resposta russa, mas novas condições [estabelecidas por Moscovo] e intensificação dos ataques" na Ucrânia, resumiu a situação o Presidente francês, Emmanuel Macron, aproveitando para se associar às críticas de Zelensky.

"A Rússia finge abrir negociações para desencorajar o adversário e intensificar os ataques", denunciou Macron.

Sob pressão norte-americana, Kiev concordou, em 11 de março, com uma cessação de combates por 30 dias.

Na terça-feira, após negociações na Arábia Saudita, mediadas por Washington, foi anunciado um acordo para levar, sujeito a condições, a uma trégua no Mar Negro e a uma moratória sobre ataques contra instalações energéticas.

Contudo, como condição para prosseguir à mesa das negociações, Moscovo quer o levantamento das restrições às exportações agrícolas russas, uma ideia apoiada pela Casa Branca.