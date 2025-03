Administração Trump formaliza desmantelamento da USAID

A administração liderada por Donald Trump confirmou esta sexta-feira a dissolução da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), com o objetivo de concretizar cortes radicais na ajuda externa, apesar das críticas de muitos países e organizações humanitárias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Hoje, o Departamento de Estado e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) notificaram o Congresso sobre a sua intenção de realizar uma reorganização que envolveria a transferência de certas funções da USAID para o Departamento até 01 de julho de 2025 e a eliminação de outras funções que não estejam alinhadas com as prioridades da administração", pode ler-se numa declaração do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

De acordo com o chefe da diplomacia norte-americana, "a USAID há muito que se desviou da sua missão original", insistindo numa "reorientação dos programas de assistência externa para os alinhar diretamente com o que é melhor para os Estados Unidos".

"Continuamos com programas essenciais para salvar vidas e fazemos investimentos estratégicos que fortalecem os nossos parceiros e o nosso próprio país", garantiu.