Donos de bares nas Bélgica são suspeitos de agressão sexual a 41 mulheres

As autoridades belgas estão a investigar um caso de alegadas violações e agressões sexuais a pelo menos 41 mulheres na cidade de Kortrijk, com recurso a bebidas que terão sido adulteradas.

Segundo a agência de notícias belga, a polícia local prendeu cinco suspeitos. Dos cinco, três donos de bares constituem-se como os principais suspeitos, afirmam os procuradores. Os mesmos referem também que, alegadamente, eles agiam como um grupo, trocando informações de como adulterar as bebidas e com que substâncias.

A Belgian News Agency refere que dois dos donos de estabelecimentos eram figuras conhecidas do cenário noturno de Kortrijk e que um deles, por motivos pessoais, recentemente encerrou o seu bar.

Segundo a “BBC”, dois dos detidos compareceram perante um juiz de instrução na quinta-feira, ao passo que outros dois estão a ser questionados por detetives e o quinto foi libertado após entrevista.

Em comunicado do Ministério Público, citado pelo canal de televisão público do país, o órgão referiu que “eles são suspeitos de violação, agressão sexual e administração deliberada de substâncias nocivas, resultando em doenças ou incapacidades”. Para tal, o Ministério Público afirma que “era alegadamente dada uma bebida às vítimas e depois elas acordavam na manhã seguinte sem se lembrarem de nada”. Fontes da VRT News referem que na maior parte dos casos cetamina era adicionada às bebidas, uma droga alucinógena.

Tom Janssens, um dos porta-vozes do Ministério Público, citado pelo “The Guardian”, conta que normalmente os shots de álcool adulterados tinham um sabor a amaretto, um licor italiano.

Até à data, 41 vítimas foram identificadas entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. A investigação remonta de outubro do ano passado quando sete mulheres, num espaço de um ano, disseram ter as suas bebidas adulteradas durante saídas noturnas na cidade de Kortrijk, como refere a VRT News. Após a divulgação do caso, outras 13 mulheres disseram ter-lhes acontecido o mesmo após visitas aos bares no centro da cidade.

Citados pela agência de notícias belga, os advogados de defesa realçam a importância da presunção da inocência, face aos nomes dos suspeitos terem começado a serem divulgados nas redes sociais. A presidente da câmara de Kortrijk, Ruth Vandenberghe, prometeu reforçar a segurança nos periodos de atividade noturna.