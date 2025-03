Putin sugere administração temporária na Ucrânia sob orientação da ONU e sem Zelensky

O Presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que a Ucrânia fosse colocada sob uma forma de administração temporária para permitir a realização de novas eleições e a assinatura de acordos-chave para chegar a uma solução para a guerra, noticiam as agências russas.

As afirmações de Putin, foram feitas durante uma visita ao porto de Murmansk, no norte da Rússia, e surgem no meio das tentativas dos EUA em forçar um acordo para o conflito, restabelecendo os laços com a Rússia e estabelecendo contactos com Moscovo e Kiev, em conversações separadas.

A Rússia tem afirmado repetidamente que não considera Volodymyr Zelensky, cujo mandato expirou oficialmente em maio de 2024, como o presidente legítimo da Ucrânia.

"Em princípio, é claro, uma administração temporária poderia ser introduzida na Ucrânia sob os auspícios da ONU, dos Estados Unidos, dos países europeus e de nossos parceiros", disse Putin em conversas com marinheiros no porto.

"Isto serviria para realizar eleições democráticas e levar ao poder um Governo capaz que goze da confiança do povo e depois abrir negociações sobre um tratado de paz", acrescentou.

Putin disse ainda que os esforços de Trump para prosseguir com as conversas diretas com a Rússia - em contraste com seu antecessor Joe Biden, que evitou contatos - mostraram que o novo presidente quer a paz.

A Ucrânia ainda não reagiu a estas declarações de Vladimir Putin e segundo o jornal El País, Washington terá rejeitado a proposta.

Na quinta-feira, em Paris, foi discutida a possibilidade de enviar uma força militar europeia para o território ucraniano quando um acordo de paz for alcançado - uma possibilidade que a Ucrânia acolhe e que a Rússia rejeita.