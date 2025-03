Sismo de 7.7 Richter em Myanmar faz pelo menos 20 mortos. Vítimas também na Tailândia

O número de vítimas mortais provocadas pelo sismo que abalou esta sexta-feira Myanmar ainda não é conhecido.

De acordo com o New York Times, que cita um médico do Hospital Geral de Mandalay, o abalo provocou pelo menos 20 mortos e mais de 200 feridos em Myanmar.

As autoridades de Bangequoque relataram três vítimas mortais após o colapso de um prédio em construção.

Já a BBC adianta que na capital da Tailândia há 70 trabalhadores da construção civil desparecidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Junta Militar, no poder em Myanmar, lançou um apelo internacional de ajuda, depois de ter declarado o estado de emergência em seis regiões, na sequência do tremor de terra que atingiu território birmanês e a Tailândia.

O Governo da Tailândia decretou o estado de emergência na capital e o primeiro-ministro da Índia comunicou que está preparado para enviar ajuda de emergência para as zonas afetadas pelo sismo de magnitude 7.7.