Sismo em Myanmar. Por que é que abalo foi tão destrutivo?

O terramoto mais letal da última década foi registado em 2012. Com uma magnitude de 6.8, o sismo fez 26 mortos e dezenas de feridos.

A divisão das duas placas faz, praticamente, uma linha que atravessa o país de norte a sul. No entanto, um sismo deste nível é raro e a maioria dos abalos não costumam provocar muito sobressalto.

Mas, afinal, por que é que o abalo foi tão impactante? A primeira pista é a localização de Myanmar, mesmo no meio de duas placas tectónicas, o que faz com que sofra atividade sísmica frequente.

Segundo o sismólogo britânico, Bill McGuire, citado pela Reuters, o abalo de Myanmar de 7.7 na escala de Richter desta sexta-feira "é provavelmente o maior" em três quartos de século. A contribuir para essa violência é o facto do epicentro do fenómeno ter ocorrido num ponto muito próximo da superfície.

De acordo com a agência norte-americana de atividade sísmica (USGS), o epicentro ocorreu a uma profundidade de apenas dez quilómetros. O impacto foi, assim, absorvido quase na totalidade pelos prédios e restantes infraestruturas da região, facilitando a sua destruição.

Devido à raridade de abalos graves na região, os edifícios de Myanmar não estavam equipados com a tecnologia necessária para resistir a este tipo de fenómeno. Os danos poderiam ter sido muito menores se as infraestruturas estivessem capacitadas para aguentar este tipo de impacto sísmico.

E quais serão as contas finais deste desastre? Segundo o USGS, as estimativas apontam para entre 10 mil a 100 mil mortos e custos financeiros que podem equivaler a 70% do PIB de Myanmar.