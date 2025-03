Sismo em Myanmar. Número de mortos aumenta para quase 700

De acordo com a imprensa estatal, o líder da junta militar, Min Aung Hlaing, ordenou um esforço imediato de resgate nas regiões afetadas pelo violento sismo.

A mais recente atualização foi avançada este sábado pela comunicação social estatal daquele país asiático, que cita a junta militar no poder. É referente apenas a Mandalay, a segunda maior cidade do país.

Aumenta para 694 o número de mortos do sismo de 7.7 na escala de Richter que abalou Myanmar na sexta-feira. O balanço anterior dava conta de 144 vítimas mortais.

O estado de emergência foi declarado em Myanmar na sequência do tremor de terra.

As operações de busca e salvamento decorrem em contrarrelógio para tentar encontrar sobreviventes, nem que seja com as próprias mãos devido à falta de máquinas, disse um socorrista citado pela BBC.

A junta militar de Myanmar, alvo de sanções por parte do Ocidente, lançou um pedido de ajuda internacional para fazer face a esta tragédia.

O abalo de 7.7 na escala de Richter também foi sentido na vizinha Tailândia.

Na cidade de Banguecoque, um arranha-céus em construção ruiu com o tremor de terra. Cerca de uma centena de operários estão desaparecidos e seis foram encontrados sem vida.