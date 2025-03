Sismo na Ásia. ​Número de mortos em Myanmar passa a barreira dos mil

Mais de mil pessoas morreram em Myanmar, a antiga Birmânia, em resultado do sismo de magnitude 7,7 ocorrido no centro do país esta sexta-feira.

Os dados são da Junta militar no poder, num segunda relatório oficial revisto em alta.

O sismo de sexta-feira matou o número exato de 1.002 pessoas e feriu outras 2.376, disseram as autoridades de Myanmar, que apelaram à ajuda da comunidade internacional, um apelo considerado excecional, tendo em conta a dimensão dos danos humanos e materiais e o isolamento político da junta no poder.

No terreno, todas as mãos ajudam: vários países do sudoeste asiático estão a enviar equipas para Myanmar. Na procura por sobreviventes são esperadas no terreno equipas da China, Rússia, Singapura, Malásia e Índia

Também a Coreia do Sul vai oferecer dois milhões em ajuda humanitária.

Uma equipa de 37 socorristas chineses chegou este sábado a Myanmar, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua. O grupo, que partiu esta manhã de Yunnan, uma província chinesa que faz fronteira com a Birmânia, está equipado com material de socorro de emergência, como detetores de vida, sistemas de alerta precoce de terramotos e drones, e espera-se que ajude no "trabalho de socorro e cuidados médicos", acrescentou.

Dezasseis outros membros da Blue Sky Rescue (BSR), uma das principais organizações humanitárias não-governamentais da China, partiram para a Birmânia da cidade de Ruili, na província de Yunnan, às 9h30 horas locais (1h30 GMT) de hoje, transportando kits de primeiros socorros, geradores de energia e ferramentas de demolição em cinco veículos.