Netanyahu reafirma plano de Trump para Gaza e desafia TPI com viagem à Hungria

Netanyahu reafirma que o fim da guerra e a reconstrução da Faixa de Gaza devem seguir o plano apresentado pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o seu gabinete anunciou uma visita à Hungria, de 2 a 6 de abril, desafiado assim a ordem de detenção do Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes de guerra e contra a humanidade.

Em conferência de imprensa realizada este domingo, o primeiro ministro israelita negou estar a boicotar as negociações para uma fase do cessar-fogo, depois dos bombardeamentos do território terem sido retomados, o que provocou centenas de baixas entre os civis. "A alegação de que não estamos dispostos a falar sobre a fase final [do acordo] é incorreta. Estamos dispostos a fazê-lo", afirmou.

O responsável israelita mostrou-se ainda confiante que a pressão militar exercida sobre o território acabará por dar frutos: "O Hamas vai depor as armas. O lideres serão autorizados a sair. Garantiremos a segurança geral na Faixa de Gaza". Para Israel, as capacidades militares e governamentais do Hamas devem ser esmagadas.