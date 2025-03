OMS classifica sismo em Myanmar como emergência máxima e pede fundos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou este domingo o sismo em Myanmar, que matou quase 1700 pessoas, no nível mais alto de emergência e lançou um pedido urgente de fundos para salvar vidas e prevenir epidemias.

"Avaliações preliminares indicam um elevado número de vítimas e feridos com traumatismos, com necessidades urgentes de cuidados de emergência", disse a OMS num comunicado, acrescentando que "classificou esta crise como uma emergência de nível 3 -- o nível mais alto de ativação do seu programa de resposta a emergências".

A OMS fez um apelo para reunir oito milhões de dólares (cerca de 7,4 milhões de euros), para conseguir satisfazer as necessidades imediatas de saúde, "a fim de salvar vidas, prevenir doenças e estabilizar e restaurar serviços essenciais de saúde".