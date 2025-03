Peter Thomson: “A geopolítica é secundária face a um Oceano saudável”

Com a Torre Eiffel iluminada de azul, a defesa dos oceanos passa durante 48 horas por Paris. À margem do evento SOS Oceano, organizado pela Fundação Oceano Azul e pelo governo francês, Peter Thomson fez um discurso de esperança perante os jornalistas portugueses presentes nesta conferência a dois meses da Cimeira dos Oceanos da ONU em Nice, França.

Este evento é importante para você se preparar para esta Conferência dos Oceanos. Quais são suas expectativas?

Este é um evento muito importante na preparação para a terceira Conferência dos Oceanos da ONU em Nice, a ser realizada no início de junho. Há vários eventos a acontecer em todo o mundo.

Por exemplo, acabei de vir das Ilhas Salomão, onde tivemos a Honiara Summit para abordar os problemas de sobrepesca no mundo. Mas esta reunião aqui está a elevar a discussão em torno da necessidade de gestão sustentável do oceano.

Há muito trabalho a acontecer em Genebra, obviamente, em torno dos subsídios prejudiciais a pensar em Nice. Estamos a realizar reuniões em todos os lugares sobre a ratificação do BBNJ [o tratado do alto mar]. Há mais países que estão a fazê-lo, mas ainda temos muito mais a fazer. Estamos com pouco mais de 20 subscritores neste momento. Precisamos de chegar aos 60 até junho para que o BBNJ seja ratificado a tempo para que o tratado entre em vigor.

Esta reunião, SOS Oceano, em Paris, é muito importante para elevar a expectativa para o que vamos alcançar em Nice. A conferência da ONU significará um grande passo à frente para duas grandes coisas: melhor compreensão da ciência do oceano e melhores modalidades para financiar o que precisamos de fazer no oceano para que seja saudável.

Como é que consegue elevar o tópico dos oceanos na agenda internacional, que hoje discute globalmente mais os temas da defesa e da segurança?

As tensões geopolíticas sempre existiram ao longo da história. Mas o oceano está sempre lá. Sempre confiámos no oceano como um elemento saudável deste planeta. Mas agora estamos a observar um oceano cuja saúde está em declínio.

Isso é mensurável em todos os sentidos, seja poluição, acidificação ou pesca excessiva. Todos os índices científicos mostram que o oceano saudável está em declínio. E não podemos ter um planeta saudável se não tivermos um oceano saudável.

A geopolítica, na minha opinião, é secundária face a um oceano saudável. Porque o Homo Sapiens não existe se não tivermos um oceano saudável. Ele produz 50% do oxigénio do planeta, por exemplo.

Os corais correm o risco de desaparecer durante as nossas vidas. Esse perigo está a tornar-se cada vez mais iminente a cada ano que passa. E 25% das espécies de peixes do oceano dependem dos corais para sua existência. Como podemos ter um oceano saudável sem corais? Sem um oceano saudável, não há um planeta saudável, o que obviamente não é bom para o Homo Sapiens.

O oceano é absolutamente essencial para o bem-estar da nossa espécie e para toda a vida no planeta.

Mas quão otimista está de que ainda podemos fazer isso?

Repare, tenho quatro netas, e obviamente tenho que viver na esperança. Como se produz esperança? Por meio de ações tangíveis, como o BBNJ, o Tratado de Alto Mar que governa o oceano, colocando-o em vigor, o que podemos fazer este ano. Ou através da proibição de subsídios prejudiciais à pesca.

Estamos muito, muito perto de alcançar o acordo sobre subsídios prejudiciais à pesca na Organização Mundial do Comércio em Genebra.

Essas são coisas tangíveis, como um tratado de plásticos robusto para acabar com a poluição.

França deu 700 milhões de euros em subsídios para a indústria pesqueira, que irão para sua frota de pesca de arrasto que é prejudicial.

Bem, a França é um dos países que fazem parte do consenso em duas coisas. O acordo de subsídios prejudiciais à pesca em Genebra tem dois aspectos. Por um lado, é um acordo para acabar com os subsídios que levam à pesca ilegal.

Isso já foi acordado. É só uma questão de ratificar. E estamos bem perto disso. Espero que até Nice isso seja ratificado. E a França faz parte desse acordo.

A segunda parte do acordo está relacionada com a sobrecapacidade, dado que temos muitas frotas de pesca industrial por aí a perseguir stocks decrescentes de peixes. Isto é uma espécie de loucura humana. Damos milhares de milhões de dólares a essas frotas de pesca industrial para basicamente pescarem em excesso.

A França também faz parte do consenso. Restam apenas dois países que não aderiram ao consenso que esperamos conseguir antes de Nice.

Não temos um problema de muita conversa e nenhuma ação?

Bem, estas coisas que mencionei são ações. Há que trazer estas questões para a lei. Sem leis, são apenas cowboys.

Temos um problema com as áreas marinhas que são protegidas apenas no papel.

Há uma pequena percentagem delas que são governadas de forma adequada. Concordo que é um problema. Precisamos proteger 30% do oceano até 2030. Esse é o problema.

Nós, os Amigos da Ação Oceânica, que é uma plataforma baseada no Fórum Económico Mundial da qual sou co-presidente, vamos lançar em Nice um plano de ação do oceano “30 por 30”, como orientação para o mundo sobre como vamos proteger 30% do oceano até 2030.

Precisamos de um plano para as pessoas poderem trabalhar. E estou esperançoso de que podemos fazer isso.

Em cinco anos?

É uma tarefa difícil. Mas mesmo que não consigamos os 30%, desde que estejamos a ir nessa direção, isso é o principal.

Como podemos medir o sucesso de Nice?

O sucesso de Nice será evidente pelo que sair da conferência, que serão centenas e centenas de eventos, a acontecer na Zona Azul e na Zona Verde e ao redor de Nice, abordando todos os aspectos dos problemas do oceano, de corais à poluição e à acidificação…

Isso não é só conversa?

Isso remonta ao provérbio de que conhecimento sem ação é desperdício, mas ação sem conhecimento é tolice. Então precisamos de conversar primeiro. E sim, há muita conversa. Mas toda a gente diz que temos que agir. As duas coisas andam de mãos dadas. Não se pode ter conversa sem ação e não se pode ter ação sem conversa. Esse é o meu ponto.

Estas conferências da ONU sobre os Oceanos, realizadas a cada três anos, são pontos de avanço. Se quisermos dar esperança, temos que mostrar progresso.

E como? Colocando em vigor medidas legais, como o tratado BBNJ, a proibição de subsídios prejudiciais, um tratado de plásticos robusto, e assim por diante. Temos que colocar isso em vigor.

Mas é muito mais do que isso. Há um enorme processo de diálogo que vai acontecer em Nice, que junta ciência e política, ativistas com finanças. Já passei por dois destes processos, e sei que Nice vai ser um grande passo à frente. Temos um número recorde de inscrições para eventos paralelos na Zona Azul. Recebemos 650 pedidos para apenas 150 vagas. O interesse é enorme.

E a evolução de Lisboa para Nice?

É uma conferência da ONU, que continua através do trabalho das Nações Unidas, em todas as suas agências em todo o sistema da ONU, no trabalho da Assembleia Geral da ONU. De conferência para conferência, há uma continuidade que corre por todo o caminho.

Houve conversas com o presidente Macron que propõe uma espécie de Acordo de Paris para os oceanos em Nice?

Sim, há uma declaração política, que é o chamado Acordo de Nice, que será adotado. Isso está atualmente em negociação pelos estados-membros nas Nações Unidas. Essa será uma declaração muito forte.

Mas temos o Acordo de Paris sobre o clima, e não fizemos o suficiente.

Acho que é disso que trata esta reunião aqui agora em Paris. Todos entendem que precisamos fazer mais. Até à primeira Conferência dos Oceanos da ONU em Nova York, o mundo não tinha acordado para o papel essencial que o oceano desempenha em todo o nosso bem-estar, seja como alimento ou como fornecimento de oxigénio. Sem o oceano, estamos acabados como espécie.

O despertador tocou em 2017, foi elevado em Lisboa, e será elevado novamente em Nice. Mas ainda não é o suficiente. Temos que continuar a pressionar. E é por isso que esta conferência em Paris é tão importante.

A Renascença viajou a convite da Fundação Oceano Azul.