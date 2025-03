Rússia vai intensificar ofensiva na região ocupada de Kursk

As tropas russas vão intensificar a sua ofensiva para expulsar as forças ucranianas do território que ocupam desde agosto passado na região de Kursk, informou este domingo o Ministério da Defesa russo no seu canal do Telegram.

"Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas Ucranianas perderam mais de 160 militares, um veículo blindado de combate, seis veículos, um veículo todo-o-terreno e quatro pontos de controlo de drones", afirma o relatório militar sobre a situação na região de Kursk.

O Ministério da Defesa disse que unidades do grupo militar russo Norte lançaram ataques e causaram perdas ao inimigo perto das cidades de Gornal, Guevo e Oleshnia, as duas primeiras na região de Kursk e a última na vizinha região ucraniana de Sumy.

"No total, durante as operações militares na Frente Kursk, o inimigo perdeu 71.050 pessoas", enfatizou o comando militar russo.

Enquanto isso, o Ministério de Situações de Emergência russo referiu este domingo que desde 12 de março foram retirados aproximadamente 680 moradores das cidades de onde as tropas ucranianas foram expulsas.

Segundo o ministério, os deslocados foram transferidos para áreas seguras, onde estão a receber acomodação e assistência para localizar os seus familiares.