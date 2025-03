Tiago Pitta e Cunha: "Sem o Oceano, a Europa não tem profundidade estratégica. É cega, surda e muda"

Na noite deste Domingo, a Torre Eiffel vai ganhar uma cor azul para tentar 'iluminar' as consciências para a defesa dos Oceanos. O encontro SOS Oceano, co-organizado pelo Governo francês e a Fundação Oceano Azul, pretende lançar um alerta global sobre a necessidade de proteger os Oceanos.

Um dia de mesas redondas antecede o segmento de alto nível, durante a manhã de segunda-feira, com Emanuel Macron como anfitrião e intervenções do presidente do Conselho Europeu, António Costa, do ex-vice-presidente norte-americano e ambientalista Al Gore, da ex-presidente do Chile e antiga alta-comissária da ONU para os Direitos Humanas Michelle Bachelet e do ator Harrison Ford, vice-presidente da Conservation International, entre outras personalidades.

A necessidade de uma acção concreta é que move este encontro que junta o governo francês e a Fundação Oceano Azul, cujo presidente executivo Tiago Pitta e Cunha está na primeira linha da organização do evento.

Este encontro precede a Conferência dos Oceanos da ONU de Nice em Junho. Qual é o objetivo deste evento em Paris?

Esta conferência pretende levantar a cortina, com clareza e clarividência, sobre o que vai acontecer em Nice. Isso significa gerar este SOS que o Oceano lança como um apelo. Sabemos que a crise profunda do Oceano se está a agravar. Há 10 anos ou há 20 anos essa crise era menor. Quando nós falamos, por exemplo, em poluição de plásticos ou mesmo qualquer tipo de poluição, estamos pior em 2025 do que estávamos em 2024 ou 2023. Não conseguimos ainda inverter o estado das coisas. Para isso, é preciso haver muito maior capacidade política e um enquadramento de governação do Oceano a nível multilateral que não existe. Esta conferência vem lançar este apelo. É tempo de pararmos apenas com as declarações políticas. É necessário tomar ações, desenhar uma agenda urgente de 2025 a 2030 para trazer as soluções que o agravamento dos problemas dos Oceanos exige.

Esse discurso também se nota na questão das alterações climáticas, com uma sucessão de declarações a fazer apelo a uma ação urgente. No Eurobarómetro publicado esta semana, os europeus mostram querer mais defesa, mais segurança e as questões de clima diminuíram na agenda dos europeus e, em particular, dos portugueses. Não são sinais preocupantes que podem pôr em causa este impulso que quer ser dado ao nível dos Oceanos?

Se virmos o que temos sido bombardeados pela imprensa, se virmos o que está a acontecer com a geopolítica mundial, compreendemos que as pessoas pensem primeiro na sua segurança física antes de pensarem na sua existência. Aquilo que está a acontecer com o Oceano, como está a acontecer com o clima, é um tema de sobrevivência existencial da espécie humana. Mas talvez não tanto de segurança física dos europeus, em particular.

Também sentimos o que está a acontecer, e principalmente com as notícias que nos estão a trazer sobre a necessidade da Europa se rearmar. É normal que as pessoas estejam neste momento com o coração no sobressalto cívico que diz respeito a esta necessidade da Europa de ter, de um dia para o outro, de tomar conta de si própria em termos de defesa militar. Isso é absolutamente natural.

Agora, ninguém deve ter ilusões que o Oceano, na Europa principalmente, é exatamente aquilo que pode reforçar a nossa segurança e nossa defesa. Ele é o espaço do nosso livre-arbítrio, o nosso espaço vital. Sem o Oceano, a Europa não tem profundidade estratégica, a Europa é surda, cega e muda. Mesmo as comunicações por internet de que dependemos atualmente para todos os atos da nossa vida, incluindo para os nossos sistemas de defesa militar, vêm através das fibras óticas dos cabos submarinos.