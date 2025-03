Explosão em mina faz pelo menos cinco mortos nas Astúrias

Cinco pessoas morreram, esta segunda-feira, numa explosão na mina Cerredo, em Degaña, nas Astúrias, em Espanha, confirmou a Delegação do Governo nas Astúrias.

De acordo com o jornal El País, quatro pessoas ficaram feridas, duas delas com queimaduras graves e uma com traumatismo craniano.

Para o local do acidente já foram equipas da unidade de salvamento e da unidade canina.

De acordo com o jornal, o acidente terá acontecido no terceiro andar desta mina de carvão depois de uma máquina que trabalhava no local ter explodido, provocando queimaduras e traumatismos nos trabalhadores que se encontravam próximas.

Segundo o porta-voz do Governo das Astúrias, Guillermo Peláez, os trabalhadores realizavam trabalhos com licença de exploração relacionados com um possível uso de minério para a fabricação de grafite.

A Delegação do Governo das Astúrias está a acompanhar o acidente “com preocupação”, acrescentando que “os Bombeiros das Astúrias, a Brigada de Salvamento Mineiro de Hunosa e a Guarda Civil já estão a ser enviados para a zona”.

De acordo com as informações disponíveis, dois trabalhadores foram transferidos em estado grave para o Centro de Saúde Villablino, em León, tendo, depois, um deles sido transferido de helicóptero para um hospital de referência em Castela e Leão.

A outra pessoa ferida foi transferida para um hospital em León, também em estado grave, enquanto um terceiro trabalhador com trauma foi levado para o Hospital Carmen e Severo Ochoa em Cangas del Narcea, nas Astúrias.