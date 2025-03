Foguetão espacial alemão explode segundos após descolar da Noruega

Um foguetão de teste delineado como um ponto de partida para o lançamento de satélites a partir da Europa caiu e explodiu 40 segundos após a descolagem de um porto espacial na Noruega, este domingo, num lançamento que a empresa alemã Isar Aerospace tinha descrito como um teste inicial.

O foguetão Spectrum, sem tripulação, foi anunciado como a primeira tentativa de completar um voo orbital com origem na Europa, continente em que vários países, incluindo a Suécia e o Reino Unido, têm demonstrado a ambição de ter participação num mercado crescente de missões espaciais comerciais.

A empresa Isar Aerospace, que tinha avisado que o lançamento inicial poderia terminar prematuramente, referiu que o teste produziu vastos dados com que a equipa pode aprender.

O lançamento teve origem no porto espacial ártico de Andoeya, na Noruega.

O foguetão Spectrum foi concebido para satélites de pequena e média dimensão, pesando até uma tonelada – apesar de não transportar qualquer carga útil nesta sua viagem inaugural.

Os intervenientes mundiais no mercado do lançamento de satélites incluem a SpaceX de Elon Musk, que faz lançamentos a partir dos Estados Unidos, e a ArianeGroup, empresa conjunta da Airbus e da Safran que utiliza o porto espacial de Kourou, na Guiana Francesa, na América do Sul. A SpaceX também opera o serviço de satélites Starlink, uma rede de comunicações que abrange grande parte do globo.

A BDLI, associação alemã do sector aeroespacial, declarou que o primeiro voo da Isar Aerospace conduziria a novos progressos. “A Europa precisa urgentemente de garantir a sua soberania no espaço. A Starlink de Elon Musk não está isenta de alternativas – nem deve estar”, nota Marie-Christine von Hahn, directora-geral da BDLI.

A missão conduzida este domingo tinha como objetivo recolher dados sobre o veículo de lançamento desenvolvido pela Isar Aeroespace, num primeiro teste integrado de todos os seus sistemas, explicou a empresa alemã na semana passada.

A Suécia, através do local de lançamentos Esrange, e o Reino Unido, com o porto espacial de SaxaVord (na Escócia), são os rivais mais próximos deste porto espacial norueguês, tendo todos o objectivo de dar maior autonomia à Europa nos voos espaciais.

O porto de SaxaVord sofreu um revés no ano passado, quando o motor de um foguetão explodiu durante um teste, mas planeia lançar o seu primeiro satélite no terceiro trimestre de 2025.