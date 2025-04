Cara de Trump no Monte Rushmore? Não é piada, mas uma sugestão de um secretário norte-americano

O secretário do Interior da administração Trump considera que o Monte Rushmore tem espaço para se esculpir a cara do atual Presidente dos Estados Unidos da América (EUA).

Podia ser uma piada de 1 de abril, mas é mesmo a opinião de Doug Burgum numa entrevista à FOX News, depois de ser escolhido por Trump para determinar se as ações de Joe Biden no que toca aos monumentos e memoriais nacionais "criam uma ideia errada da História dos EUA".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



A opinião do secretário do Interior não é isolada. Uma representante republicana da Flórida no Congresso, Anna Paulina Luna, introduziu uma proposta oficial para acrescentar a cara de Trump ao Monte Rushmore, mas não teve seguimento.

O Monte Rushmore situa-se no estado do Dakota do Sul e foi finalizado em 1941. Obra do escultor Gutzon Borglum, trata-se de um monte em que foram esculpidas as caras de quatro antigos Presidentes norte-americanos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.

O Partido Republicano também já equacionou uma proposta para colocar a cara de Donald Trump na cara da nota dos 100 dólares. Outra alternativa é dar o nome de Trump a um aeroporto.