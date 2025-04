Megassismo de magnitude 9 pode matar 300 mil pessoas no Japão. Probabilidade é de 80%

Situado no Anel de Fogo do oceano Pacífico, o Japão vive em constante preparação para terramotos e tsunamis como o de 11 de março de 2011, de magnitude 9. Esta segunda-feira, o governo do Japão apontou as possíveis consequências de um novo terramoto da mesma magnitude na zona mais habitada do país: 300 mil mortes e mais de 1,6 biliões de euros de prejuízos na economia japonesa.

Segundo um relatório divulgado pelo governo e citado pela Reuters, um terramoto com origem na Falha de Nankai pode causar prejuízos de 270,3 biliões de ienes – quase metade do Produto Interno Bruto do Japão, e uma subida considerável face à anterior estimativa, de 214,2 biliões de ienes. A diferença está não só na inflação, como em dados atualizados sobre o terreno, incluindo áreas de inundação esperada com maior dimensão.

O mesmo relatório aponta que existe uma probabilidade de 80% para um terramoto de magnitude 8 a 9 na escala de Richter provocado pela Falha de Nankai. No pior dos cenários, para um sismo de magnitude 9, estima-se a morte de 298 mil pessoas em quedas de edifícios e tsunamis, caso o terramoto aconteça ao fim da noite e durante o inverno. O número de desalojados pode atingir os 1,23 milhões de pessoas.