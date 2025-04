Recurso de Le Pen vai ser julgado no verão de 2026

O recurso de Marine Le Pen à condenação por desvio de fundos europeus, com pena de inelegibilidade para cargos públicos, será julgado no verão de 2026.

A acusação pediu que a pena, aplicada imediatamente, tenha a duração de cinco anos. Com execução provisória, é aplicada durante o processo de recurso e só será anulada se Le Pen vencer.

Até lá, a figura o partido União Nacional está impedida de se candidatar às presidenciais de França, em 2027.

Na sua primeira grande entrevista, desde que foi considerado culpada, a uma televisão francesa, a líder de extrema-direita diz que a decisão que a impede de se candidatar à presidência em 2027 foi premeditada.

Marine Le Pen acredita, ainda, que vai continuar a ter vida política e pensa que "milhões de franceses" estarão do seu lado. "Não me vou deixar eliminar", garantiu.

Além de Le Pen, também oito eurodeputados e 12 assistentes foram considerados culpados do crime de desvio de mais de quatro milhões de euros em fundos públicos. O tribunal considerou provado que os membros do partido conhecido até 2018 como Frente Nacional (agora União Nacional) utilizaram fundos do Parlamento Europeu para pagar membros do partido que trabalhavam em França.