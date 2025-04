Amazon e fundador do OnlyFans fazem propostas pelo TikTok

A Amazon e o fundador do OnlyFans avançaram com propostas de última hora para comprar a rede social TikTok nos Estados Unidos, avançou esta quarta-feira a comunicação social norte-americana.



A Amazon fez uma oferta para compra da totalidade da rede social, adianta o "New York Times". No entanto, segundo a publicação, as partes envolvidas na negociação não parecem estar a levar esta oferta a sério.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Uma startup dirigida por Tim Stokely, fundador do site de conteúdos para adultos OnlyFans, fez uma parceria com uma fundação de criptomoedas para apresentar um plano para adquirir o TikTok ao proprietário chinês ByteDance.



A manifestação de interesse foi enviada esta semana à Casa Branca pela Zoop, a nova empresa do bilionário Stokely, e pela Fundação Hbar, que administra a tesouraria da rede de criptomoedas Hedera.



Para esta quarta-feira está marcada uma reunião na Casa Branca para discussão do tema, no qual estarão presentes o vice-presidente JD Vance, o secretário de estado do Comércio, Howard Lutnick, o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, e a diretora dos serviços secretos, Tulsi Gabbard.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá considerar uma “proposta final” para a compra do Tik Tok. A informação é avançada pela CBS e confirmada pela Casa Branca à Reuters.

Segundo a estação de televisão, a atual administração está a dar os últimos passos numa negociação para compra da filial americana da rede social. Entre os possíveis investidores podem estar também a Blackstone e a Oracle, bem como empresas de capital privado de primeira linha, empresas de capital de risco e outros investidores do ramo da tecnologia.

A 21 de janeiro, no começo do mandato, Donald Trump assinou uma ordem presidencial para alargar até 5 de abril a permanência da rede social chinesa nos Estados Unidos. Deste modo, foi também alargado o prazo das negociações para a compra da filial americana, tendo em vista a diminuição da esfera de influência da ByteDance (empresa detentora do Tik Tok) e da China no país.



Se até à data estipulada a compra não for efetuada, o Tik Tok será banido dos Estados Unidos.

Em relação a possíveis soluções para o caso, a Reuters avança que a melhor proposta seria a junção da Blackstone com os acionistas não chineses da ByteDance, liderados pelo Susquehanna International Group e pela General Atlantic. Neste caso, a Blackstone assumiria uma participação minoritária no negócio.



Na terça-feira, o jornal “Financial Times” apontou que a Andreessen Horowitz, uma empresa de capital de risco, estaria em discussões para, com a atual empresa dona do TikTok, assumir o controlo da rede social nos EUA.

Segundo o “The Guardian”, no domingo Donald Trump disse que o negócio com a ByteDance para a compra da rede social de vídeos usada por 170 milhões de americanos estaria finalizado antes de 5 de abril. “Temos muitos potenciais compradores”, referiu Trump aos jornalistas a bordo da Air Force One.