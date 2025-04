Comboios de Lisboa a Kiev e Helsínquia? Há um projeto para atravessar a Europa a 400 km/h

O think tank 21st Europe, baseado em Copenhaga, apresentou, a 12 de março, o projeto Starline , para reinventar a infraestrutura “fragmentada, desigual, frequentemente lenta” do Velho Continente.

Estar na ponta da Europa não ajuda Portugal a ser influenciado pelos avanços da ferrovia no centro do continente – desde redes de alta velocidade já maduras e extensas a serviços que atravessam diariamente as fronteiras , tanto de dia como de noite. Mas o projeto de um novo think tank europeu pode servir de antídoto para esse isolamento.

400 km/h é, atualmente, a velocidade máxima atingida em serviço por qualquer comboio de alta velocidade no mundo, e acontece apenas em serviços na China – na Europa (Espanha, França e Alemanha), a velocidade máxima atingida é de 320 km/h, a mesma conseguida no Japão. Mas o Japão está a desenvolver um comboio capaz de atingir 505 km/h (que não entra ao serviço antes de 2034), enquanto a China tem em desenvolvimento um protótipo desenhado para atingir 620 km/h . Ambos os projetos estão a ser desenvolvidos há várias décadas.

Competindo com a aviação, este sistema poderia reduzir em 95% as emissões de transportes na Europa , ao substituir os voos de curta duração (cujas definições vão desde as três até às oito horas de duração). A intenção é que os bilhetes sejam de um preço “significativamente mais baixo que voos de curta duração e serviços ferroviários existentes”, para encorajar a “adoção em massa” do Starline.

“O Starline pode tornar-se um catalisador para a inovação na ferrovia de alta velocidade europeia”, disse o fundador do think tank, Kaave Pour, à Renascença, questionado por escrito sobre o projeto e a possibilidade de imitar o desenvolvimento ferroviário do Japão e China. E acrescentou que “ao ligar as extremidades do continente – de Lisboa a Kiev, Nápoles e Helsínquia –, o Starline pode criar a escala e procura necessária para justificar sistemas ferroviários de próxima geração com velocidades comerciais significativamente altas”.

O ex-diretor do Space10 – a antiga agência de design e investigação da IKEA, que fechou em 2023 – ressalva, no entanto, que o Starline é um “projeto de design com a intenção de informar e inspirar discussões de política”. Ou seja, não é uma “solução técnica final”, mas sim uma “proposta estratégica”.

Comboios com zonas e estações como centros culturais

O conceito do Starline vai além dos 22 mil quilómetros de linhas. Outra parte importante são os comboios de cor azul-marinho – “uma referência intencional à identidade europeia” com o objetivo de se tornar “instantaneamente reconhecível” e transformar a “mobilidade num símbolo de unidade”, à semelhança dos autocarros vermelhos de dois andares em Londres.

Do lado de dentro, os comboios devem contar com tudo o que é habitual em comboios modernos no centro da Europa: zonas calmas (onde os passageiros não devem atender chamadas, por exemplo, mas podem conversar normalmente), zonas pensadas para trabalho e conversa, secções para famílias e, claro, zonas de bar.