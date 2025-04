Dois mortos, um ferido e um desaparecido devido às chuvas intensas em Luanda

Dois mortos, um desaparecido e um ferido é o balanço ainda provisório das chuvas que caíram, na madrugada de terça-feira, na província de Luanda, divulgou o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros (SPCB).

De acordo com o porta-voz do SPCB, Wilson Baptista, as buscas continuam para localizar uma mulher, de 28 anos, que desapareceu no município de Talatona, nas imediações da ponte molhada.

Os dados recolhidos até esta quarta-feira dão conta que mais de 14 mil pessoas foram afetadas, maioritariamente nos municípios do Kilamba Kiaxi, Viana e Mulenvos, 2.771 habitações ficaram inundadas, enquanto 28 outras ficaram destruídas, além do registo da queda de árvores, viaturas danificadas, entre outros sinistros.

No útimo balanço, o SPCB realça que nas suas principais constatações, de maneira geral, continuam a focar-se nos aglomerados em zonas de risco, habitações construídas com materiais ou técnicas inadequadas e no débil sistema de saneamento.

De acordo com o SPCB, há também limitações para a sua atuação, como a escassez de meios técnicos de socorro, nomeadamente motobombas, motosserras, viaturas de sucção, geradores, mangueiras de sucção das águas paradas a nível das ruas e becos, bem como a inexistência de viaturas de apoio.