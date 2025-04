Elon Musk de saída? Trump dá indicação a pessoas mais próximas

Donald Trump terá indicado às pessoas mais próximas da sua administração que Elon Musk está de saída, dentro das próximas semanas.

A notícia é avançada pelo "Politico" que aponta que o papel do multimilionário à frente do Departamento de Eficiência Governativa - conhecido pela sigla DOGE - e "mascote" da Presidência de Trump vai chegar ao fim.

Segundo as fontes próximas de Trump citadas pelo jornal, o Presidente dos EUA está satisfeito com o trabalho de Musk, mas ambos terão decidido que era tempo de terminarem a ligação governativa, para que o dono da Tesla, da SpaceX e do X (antigo Twitter) possa voltar a focar-se no mundo empresarial.

A presença habitual de Elon Musk na Casa Branca e a sua participação em vários assuntos fora do horizontes de funções oficiais que tinh assumido causavam desconforto interno e muitas críticas públicas. A associação do multimilionário à administração Trump era vista como cada vez mais arriscada.

O "Politico" aponta que, há cerca de um mês, a convicção da Casa Branca era diferente. Os apoiantes da dupla Musk-Trump acreditavam que a ligação ia durar e prolongar-se talvez durante todo o mandato.

No entanto, Musk continuará a manifestar apoio a Trump e é visto como um aliado informal da administração norte-americana. Algumas das fontes ouvidas não acreditam que Musk se vá retirar tão facilmente da órbita da Casa Branca.

A imagem de Elon Musk é altamente divisiva entre eleitores norte-americanos e a sua atividade política têm criado mau-estar nas empresas que gere. O capital da Tesla e o valor das ações no mercado têm caído.