"Ex" de Elon Musk vende Tesla. "Preciso de compensar o corte de 60% na pensão do nosso filho"

A mãe de um dos 14 filhos de Elon Musk, o homem mais rico do mundo e um dos conselheiros de Donald Trump, veio a público revelar que vendeu o seu automóvel Tesla após o bilionário ter cortado mais de metade da pensão de alimentos. "Pode verificar as ações [da Tesla]. Não sou a única que está a limpar a confusão [de Elon Musk]", disse Ashley St. Clair ao jornal britânico Daily Mail. A influencer de 26 anos é mais uma entre os muitos consumidores que decidiram vender o seu carro elétrico. Mas St. Clair tem motivações diferentes. Diz ser mãe do último filho de Elon Musk e alega que o homem mais rico do mundo reduziu os apoios financeiros à criança. "Preciso de compensar o corte de 60% que o Elon fez à pensão do nosso filho", disse a um jornalista do tablóide britânico, que testemunhou a venda do carro de 100 mil dólares a um representante da Carvana, um gigante da venda de automóveis online.



Segundo a equipa jurídica da influencer (citada pela revista People), Elon Musk terá decidido cortar os apoios ao filho de seis meses, depois de Ashley St. Clair ter apresentado um processo judicial em que pede custódia exclusiva, a 21 de fevereiro, num tribunal em Nova Iorque. Em comunicado, o escritório de advogados Karen Rosenthal, Bikel Rosenthal & Schanfield afirma que St. Clair foi forçada a tornar o caso público e a recorrer à justiça, já que Musk se recusou tratar os assuntos que tinham pendentes de forma privada. Além de ter cortado as pensões, o homem mais rico do mundo “apresentou um pedido de emergência para 'amordaçar' Ashley e impedi-la de comunicar sobre as suas ações.” O juiz não considerou o pedido urgente, por isso, aguarda deferimento. Questionada se sentia que Musk estava a vingar-se, a mulher retaliou: “Bem, esse é o modus operandi dele quando as mulheres falam”. A influencer disse ainda que a última vez que tentou falar com Elon Musk foi a 13 de fevereiro, mas não obteve resposta.