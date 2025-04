Morreu Val Kilmer, ator que foi Batman e Jim Morrison

Val Kilmer, ator que interpretou o Batman em "Batman Para Sempre", morreu esta terça-feira aos 65 anos.

A notícia foi avançada pelo jornal The New York Times, que cita a filha do ator.

A causa da sua morte foi uma pneumonia, cita o jornal.

Val Kilmer lutava contra um cancro na garganta desde 2014.

Val Kilmer também ficou conhecido pela sua participação em "Top Gun" e pelo seu papel como Jim Morrison em "The Doors - O Mito de uma Geração".

O ator nasceu na Califórnia e foi um dos atores mais importantes de Hollywood nos anos 90, altura em que ganhou reputação de problemático graças a inúmeras quezílias com realizadores e colegas de elenco.

Depressa ganhou fama de temperamental, o que acabou por prejudicar a sua carreira. "Quando certas pessoas me criticam por ser exigente, acho que isso é um disfarce para algo que não fizeram bem. Acho que estão a tentar proteger-se", disse Kilmer ao jornal Orange County Register em 2003.

"Acredito que sou desafiante, não exigente, e não peço desculpa por isso."

"Batman Forever"

Estreou-se no cinema na paródia de espionagem "Top Secret!" (1984) antes de aparecer em outra comédia, "Real Genius" (1985). Ganhou depois fama como ator secundário de Tom Cruise no sucesso de 1986 "Top Gun" (1986), interpretando o aviador naval Tom "Iceman" Kazansky.

Kilmer protagonizou o filme de fantasia "Willow" (1988), do realizador Ron Howard, e casou com a sua colega britânica Joanne Whalley, com quem teve dois filhos antes de se divorciar.

Um dos seus papéis mais desafiantes surgiu em "The Doors" (1991), do realizador Oliver Stone, no qual interpretou Jim Morrison, o carismático e condenado vocalista da influente banda de rock The Doors.

Para persuadir Stone, Kilmer montou um vídeo de oito minutos dele a cantar e a parecer-se com Morrison em vários momentos da sua vida. A própria voz de Kilmer é utilizada no filme.

"The Doors" marcaram o início dos anos de maior destaque da sua carreira. No western "Tombstone", de 1993, interpretou o pistoleiro do Velho Oeste Doc Holliday. Teve dois sucessos comerciais em 1995, contracenando com Al Pacino e Robert De Niro no drama policial "Heat" e sucedendo a Michael Keaton como Cavaleiro das Trevas em "Batman para Sempre", o terceiro filme da série Batman.

"Batman Forever" foi recebido com indiferença pelos críticos, e Kilmer foi ofuscado pelos colegas de elenco Tommy Lee Jones e Jim Carrey. Kilmer acabou mesmo por desistir de voltar ao papel de Batman para mais um filme. O realizador Joel Schumacher, de resto, considerou Kilmer "o ser humano mais perturbado psicologicamente" com quem já tinha trabalhado.

"Bad boy de Hollywood"

As coisas só pioraram para Kilmer quando entrou em conflito com o seu colega de elenco Marlon Brando durante a produção notoriamente problemática de "A Ilha do Dr. Moreau", que fracassou em 1996.

"Há duas coisas que nunca mais faria na vida", disse depois John Frankenheimer, que realizou o filme. "Nunca vou escalar o Monte Evereste e nunca mais vou trabalhar com Val Kilmer. Não há dinheiro suficiente no mundo."

O Chicago Tribune escreveu em 1997 que Kilmer era "um membro regular do clube dos bad boys de Hollywood". Foi também nomeado diversas vezes como pior ator num prémio anual que homenageia os piores do cinema.

A vida pessoal de Kilmer ofuscava por vezes o seu trabalho. As suas relações com várias atrizes famosas incluíram a cantora Cher e a modelo Cindy Crawford.

Kilmer entrou ainda em "The Ghost and the Darkness" (1996) com Michael Douglas, "The Saint" (1997) com Elisabeth Shue, "At First Sight" (1999) com Mira Sorvino, "Red Planet" (2000), "The Salton Sea" (2002), "Alexander" (2004) do realizador Stone e "Kiss Kiss Bang Bang" (2005) com Robert Downey Jr.

Kilmer foi diagnosticado com cancro na garganta em 2014 e foi submetido a tratamentos de radiação e quimioterapia, bem como a uma traqueostomia que lhe deu uma voz rouca permanente. Após o cancro, os seus filmes incluíram uma sequela de "Top Gun", "The Snowman" (2017) e "Paydirt" (2020), que contou também com a participação da sua filha Mercedes.

Nascido em Los Angeles a 31 de dezembro de 1959, Kilmer começou a representar no liceu e tornou-se o aluno mais novo aceite na divisão de teatro da famosa Juilliard School, em Nova Iorque.

Phillip Noyce, que o dirigiu em "The Saint", disse ao Chicago Sun-Times, em 1997, que Kilmer "é atormentado por uma má imagem, mas a maior parte dela é injustificada". "O verdadeiro Val Kilmer é um cordeiro. E é o ator mais esforçado que já vi", defendeu.

[Notícia atualizada às 06h33 de 2 de abril de 2025 para acrescentar detalhes da biografia do ator]