Myanmar. Novo balanço do sismo sobe para 2.886 mortos e mais de 4.600 feridos

A junta militar birmanesa elevou hoje o balanço do sismo que atingiu Myanmar há cinco dias para 2.886 mortos e 4.639 feridos, enquanto continuavam as buscas por sobreviventes.

O balanço anterior, divulgado na terça-feira, era de 2.719 mortos, 4.521 feridos e 441 desaparecidos.

O porta-voz da junta, general Zaw Min Tun, divulgou o novo balanço provisório à agência de notícias EFE, numa altura em que se registou mais um resgate de um sobrevivente.

Cinco dias depois do sismo, um jovem com cerca de 20 anos foi resgatado por socorristas birmaneses e turcos dos escombros de um hotel na capital, Naypyidaw, disseram as autoridades.

A junta disse que cerca de 1.500 socorristas de 15 países se encontram no país do sudeste asiático afetado por um sismo de magnitude 7,7 na sexta-feira, 28 de março, que também atingiu a vizinha Tailândia.

Os socorristas são provenientes da China, da Índia, da Rússia, de Singapura, da Tailândia, do Vietname, da Malásia, dos Emirados Árabes Unidos, do Laos, da Bielorrússia, da Turquia, do Butão, das Filipinas, do Bangladesh e da Indonésia.

A junta militar, que tomou o poder após um golpe de Estado em fevereiro de 2021, disse que as equipas estrangeiras também levaram medicamentos e outros materiais que estavam a ser entregues em algumas regiões.

No entanto, a ajuda internacional ainda não chegou a todas as áreas afetadas, admitiram as autoridades.

No fim de semana, a junta afirmou que mais de 2.600 edifícios, incluindo casas, igrejas, escolas e pagodes, ruíram devido ao terramoto e às réplicas.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) afirmou que só em Naypyidaw mais de 10.000 edifícios foram destruídos ou gravemente danificados.

A oposição democrática, que controla partes do país, calculou que 8,5 milhões de pessoas foram "diretamente afetadas" pelo terramoto num país que se encontra em guerra, o que agrava a situação e dificulta os esforços humanitários.