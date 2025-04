Putin ordena reconstrução de região ainda parcialmente ocupada de Kursk

O Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou ao executivo um programa de reconstrução na região fronteiriça de Kursk, ainda parcialmente ocupada pelas tropas ucranianas, segundo um documento disponibilizado no site do Kremlin.

"O Governo da Rússia, juntamente com as autoridades regionais de Kursk, levarão a cabo um programa de reconstrução das infraestruturas da região de Kursk", afirmou o líder russo antes da emissão da ordem, numa reunião com membros do Governo.

O plano deverá estar pronto antes de 1 de julho deste ano para depois ser de imediato executado, segundo o documento.

Além disso, o Governo terá de compensar mensalmente 65 mil rublos (cerca de 770 dólares) aos habitantes que perderam as suas casas ou outros tipos de propriedade devido às ações do Exército Ucraniano no território de Kursk até ao momento da sua recaptura completa.

Os cidadãos desta região terão também facilidades extraordinárias nos procedimentos administrativos na área da saúde.

Moscovo acusou esta quarta-feira Kiev de atacar na última noite as infraestruturas energéticas nesta região fronteiriça, apesar da trégua acordada em 25 de março, que deixou mais de mil pessoas sem energia.