Ryanair atinge recorde de 200 milhões de passageiros anuais

A Ryanair informou esta quarta-feira que transportou 200,2 milhões de passageiros nos 12 meses até final de março, o seu ano fiscal, uma subida homóloga de 9% e um 'recorde' da companhia aérea de baixo custo irlandesa.

Em comunicado, a Ryanair detalhou que, em março, transportou 15 milhões de passageiros, mais 10% do que no mesmo mês do ano passado e operou 84 mil voos, com o fator de carga, que mede a percentagem de lugares ocupados em cada avião, a manter-se nos 93% face ao mesmo mês de 2024 e nos 94% no geral.

A companhia aérea sediada em Dublin, Irlanda, atingiu o 'recorde' de 200 milhões de passageiros anuais no dia 26 de março, um marco histórico que foi celebrado num evento no Aeroporto de Madrid-Barajas, em Espanha, avançou a EFE.

Para o atual ano fiscal, a empresa reduziu a previsão de tráfego de passageiros de 210 para 206 milhões, devido aos atrasos nas entregas das encomendas à fabricante americana de aeronaves Boeing.

O presidente executivo, Michael O'Leary, avançou ainda que espera um lucro de cerca de 1,6 mil milhões de euros para o ano fiscal recentemente concluído, abaixo dos 1,9 mil milhões de euros do ano anterior, devido a uma queda de 8% nos preços dos bilhetes.