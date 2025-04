Senador democrata discursa contra Trump há mais de 24 horas e quebra recorde

O senador democrata norte-americano Cory Booker fez o discurso mais longo da história do Senado, falando durante mais de 24 horas seguidas contra a agenda do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Andando de um lado para o outro e por vezes poiando-se no púlpito, Booker aborda desde segunda-feira na sala de plenário da câmara alta do Congresso norte-americano alguns dos aspetos mais polémicos da administração Trump, como os cortes na administração pública liderados pelo Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do conselheiro presidencial Elon Musk, segundo a AP.

O recorde do discurso mais longo no Senado é de Strom Thurmond, da Carolina do Sul, com uma intervenção de 24 horas e 18 minutos contra a Lei dos Direitos Civis de 1957. O recorde foi batido por Cory Booker pouco depois da meia-noite desta quarta-feira (hora de Lisboa).



"Não estou aqui por causa desse discurso. Estou aqui apesar desse discurso. Estou aqui porque, apesar de ele ter sido poderoso, as pessoas foram ainda mais poderosas", disse, o democrata numa altura em que se aproximava do recorde.

Já visivelmente cansado, de acordo com a mesma fonte, enumerava esta tarde os impactos das primeiras ordens de Trump, destacando preocupações de que possam estar para vir cortes nas prestações da Segurança Social, embora os legisladores republicanos digam que o programa não será afetado.

Booker alertou para a gravidade dos tempos que os Estados Unidos atravessam: "Estes não são tempos normais na nossa nação".

"E não devem ser tratados como tal no Senado dos Estados Unidos. As ameaças à democracia e ao povo americano são urgentes, e todos devemos fazer mais para nos posicionarmos contra elas", apontou.