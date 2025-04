Trump declara guerra comercial ao mundo. Tarifas de 25% a carros estrangeiros e de 20% a importações da UE

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou que a partir de quarta-feira, 3 de abril, vão começar a ser aplicadas tarifas de 25% sobre carros fabricados no estrangeiros. Todos os produtos importados da União Europeia (UE) terão uma nova taxa de 20%.

“Este é o dia em que a América renasceu”, declarou Donald Trump, no chamado "Dia da Libertação", em que mostrou um quadro com as taxas a serem aplicadas aos parceiros internacionais.

Numa declaração nos jardins da Casa Branca, o Presidente disse que dentro de minutos vai assinar uma ordem executiva para tarifas, em mais um passo da sua guerra comercial.

"O que fazem aos EUA nós vamos retaliar. As fábricas e os empregos vão regressar ao nosso país", declarou.

"A era dourada da América vai regressar muito em breve", garante Donald Trump.

O Presidente norte-americano detalhou depois algumas das tarifas aplicadas a outros países e blocos.

Todos os produtos importados da União Europeia (UE) terão uma nova taxa de 20%, Reino Unido 10% e Suíça 31%.

A China terá uma taxa de 34%, Índia 26%, Coreia do Sul 25%, Japão 24%, Taiwan 32%, Vietname 46%, Camboja 49%, África do Sul 30%, Brasil 10%, Indonésia 32% e Singapura 10%, indica a agência Reuters.



As tarifas automóveis de 25%, que abrange viaturas, peças e também computadores, têm um valor de 600 mil milhões de dólares (555 milhões de euros), de acordo com as contas da agência Reuters.



Durante o seu discurso na Casa Branca, Donald Trump desafiou os líderes estrangeiros a reduzirem as suas tarifas e apelou à população para comprar produtos norte-americanos.

[em atualização]