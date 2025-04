Incêndio em parque de estacionamento espanhol mata dois bombeiros

O incêndio que eclodiu pelas 15h45 (hora local) deixou ainda um bombeiro gravemente ferido com queimaduras e cinco operacionais com ferimentos ligeiros devido à inalação de fumo.

De acordo com o jornal El Mundo, o incêndio de quarta-feira foi provocado por um carro elétrico que após colidir com outro veículo começou a arder.

As chamas propagaram-se a outros carros e atingiram a equipa de bombeiros de Alcorcón que tinha sido chamada para o combate ao incêndio.

A violência da explosão, as chamas e o fumo intenso obrigaram a confinar os moradores do prédio e áreas vizinhas em suas casas.

Segundo alguns dos responsáveis pela operação de resgate, o interior do estacionamento, com pouca ventilação, levou a temperaturas muito altas que além de dificultarem a extinção do incêndio, fez com que outros carros estacionados explodissem.

A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso expressou as suas condolências aos afetados pelo incêndio através da rede social X.