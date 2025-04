Republicanos desafiam Trump e propõem travão às tarifas

Ainda há quem resista a Donald Trump: dois senadores dos Estados Unidos apresentaram, esta quinta-feira, uma proposta legislativa que pretende restringir a capacidade do Presidente norte-americano de impor tarifas comerciais sem a aprovação do Congresso.

O projeto, apresentado por Chuck Grassley, senador republicano, e Maria Cantwell, democrata, ambos membros do Comité de Finanças do Senado, estabelece que qualquer nova tarifa proposta pelo Presidente deve ser previamente notificada ao Congresso, acompanhada de uma explicação fundamentada e de uma análise do seu impacto económico sobre consumidores e empresas americanas.